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Сегодня, 21:48

Сопин: «Пока о возвращении Слепышева в состав «Динамо» говорить преждевременно»

Даниил Аршавский
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Спортивный директор и генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин оценил готовность олимпийского призера Антона Слепышева в состав команды.

20 декабря «СЭ» стало известно, что 30-летний хоккеист может подписать новый контракт с московским клубом. Соглашение было возобновлено 27 декабря.

«Он тренируется по индивидуальной программе. Пока о возвращении в состав говорить преждевременно», — цитирует Сопина «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Слепышев набрал 3 (1+2) очка в 9 матчах КХЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Сопин
Антон Слепышев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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