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4 апреля, 15:12

Сопин стал генеральным менеджером «Авангарда»

Сергей Ярошенко
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Алексей Сопин назначен генеральным менеджером «Авангарда», сообщает пресс-служба омского клуба.

«Плей-офф в самом разгаре, но работа клуба за пределами льда никогда не останавливается. Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Алексеем Сопиным, который отлично проявил себя в идентичной должности в московском «Динамо», — говорится в заявлении генерального директора «Авангарда» Германа Чистякова.

В «Авангарде» 38-летний специалист будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей спортивной вертикали клуба, куда входят академия и три команды.

В «Динамо» Сопин занимал пост спортивного директора и генерального менеджера с июля 2021 по февраль 2025 года.

Источник: Telegram-канал «Авангарда»
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Алексей Сопин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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