Сопин стал генеральным менеджером «Авангарда»

Алексей Сопин назначен генеральным менеджером «Авангарда», сообщает пресс-служба омского клуба.

«Плей-офф в самом разгаре, но работа клуба за пределами льда никогда не останавливается. Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Алексеем Сопиным, который отлично проявил себя в идентичной должности в московском «Динамо», — говорится в заявлении генерального директора «Авангарда» Германа Чистякова.

В «Авангарде» 38-летний специалист будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей спортивной вертикали клуба, куда входят академия и три команды.

В «Динамо» Сопин занимал пост спортивного директора и генерального менеджера с июля 2021 по февраль 2025 года.