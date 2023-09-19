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Сегодня, 13:42

Сопин заявил, что хоккеисты московского «Динамо» пока не находятся на пике формы

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин рассказал, что игроки клуба не находятся на пике формы на данный момент.

«Такие победы, как над ЦСКА, СКА и «Спартаком», добавляют в первую очередь уверенности, осознания того, что эти команды можно и нужно обыгрывать. В прошлом году матчи с ними были все равные, много было овертаймов и буллитов, но основную часть этим соперникам мы проигрывали. Сейчас такие победы должны вселить ребятам уверенность и понимание, что они могут обыграть таких сильных оппонентов», — цитирует Сопина ТАСС.

«Динамо» одержало победы в последних пяти матчах. Клуб возглавляет турнирную таблицу Западного дивизиона, набрав 12 очков.

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3 Сочи 8 5 3 10
4 Локомотив 7 5 2 10
5 Куньлунь РС 9 5 4 10
6 Спартак 8 4 4 9
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 8 1 7 3
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2 Ак Барс 8 6 2 12
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6 Автомобилист 8 4 4 9
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