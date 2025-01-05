Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:33

Сорокин — о дебютной шайбе за «Салават»: «Сначала не поверил. Между периодами уже пришло осознание»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Сорокин прокомментировал дебют за уфимский клуб и подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:4).

«Конечно, лучше бы выиграли на домашнем льду. Мой гол? При разборе вратаря соперника нам сказали, что у него есть определенная проблемная зона. Алалыкин такой же гол чуть не забил, когда выходил «один в ноль». Ему чуть-чуть не повезло, а мне повезло. Эмоции от первой шайбы в КХЛ — сначала, естественно, не поверил. Потом между периодами пришло уже осознание. Подуспокоился и продолжил дальше играть.

Когда узнал о вызове в «Салават Юлаев»? Перед Новым годом, поздравили так меня. Я готовился! Уровень игры в КХЛ, конечно, отличается от ВХЛ быстротой принятия решений и точностью передач — это основное. Здесь очень мало брака. Тренерский штаб попросил просто играть в свою игру, делать то, что умею, но, в то же самое время, соблюдать систему игры», — приводит слова Сорокина официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» (39 очков) одержала пятую победу подряд и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (56) остается лидером «Востока». У уфимцев прервалась серия из четырех побед кряду.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Читайте также
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Заслуженный артист России и актер Театра имени Гоголя Александр Зотов умер в 69 лет
Приговор по делу против Трампа огласят до инаугурации. Что нужно знать
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Опубликован производственный календарь на 2025 год
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Сегодня
Вчера
Неделя