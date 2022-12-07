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Сегодня, 17:35

Состав «Сочи» пополнили трое молодых хоккеистов

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккейный клуб «Сочи» до конца сезона арендовал у московского «Динамо» Василия Мачулина, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 20-летний защитник выступал в ВХЛ за петербургское «Динамо», принял участие в 29 матчах, в которых набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+5». Игрок является обладателем Кубка Харламова 2021 года.

Также «Сочи» и «Динамо» совершили обмен, по итогам которого карьеру в системе южного клуба продолжит 17-летний вратарь Максим Абдуллаев. Столичный клуб получит денежную компенсацию.

В систему «Сочи» перешел 19-летний нападающий Кирилл Монахов, выступавший в нынешнем сезоне за пензенский «Дизелист» в чемпионате НМХЛ (20 матчей, 14+17). Также на его счету один матч за «Дизель» в чемпионате ВХЛ. Двусторонний контракт будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Контракт с 19-летним вратарем Федором Бондарем расторгнут по соглашению сторон.

ХК Динамо (Москва)
ХК Сочи
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