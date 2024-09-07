Состоялась премьера нового шоу «Хороший Гол: Тренер»

Дебют свежего хоккейного формата на «Кинопоиске». Главным героем первого выпуска нового шоу стал Роман Ротенберг, главный тренер СКА

Платформа продолжает показывать хоккей с необычного угла: в новом сезоне КХЛ-2024/25 к шоу «Хороший Гол» добавляется полноценный спин-офф под названием «Хороший Гол: Тренер». В новом шоу зрителей ждут кадры из тренерской до и в перерыве матча, переговоры во время игры и главное — очень много контента, который обычно не попадает в трансляцию и остается за кадром.

Главный герой первого выпуска шоу — главный тренер СКА Роман Ротенберг, который часто говорит, что одной из задач главного тренера является плотное взаимодействие с медиа.



На предсезонном матче СКА — «Северсталь» были записаны разговоры тренерского штаба перед игрой и как главный тренер заряжает команду, а также эмоции Романа Ротенберга на лавке — от торжества после заброшенных шайб до серьезных эмоций в общении с арбитрами. Тренер СКА известен тем, что любит резко проводить замену вратаря: в шоу показано, как он объяснил свое решение Артемию Плешкову и как общается с игроками вне телетрансляции. Не забыли и про болельщиков: в шоу можно услышать внутренний хоккейный сленг, термины и возможность понять, какой хоккей пропагандирует тренерский штаб СКА.

Героями следующих выпусков станут Алексей Кудашов из московского «Динамо» и Михаил Кравец из «Куньлунь Ред Стар». Премьеры шоу с участием тренеров состоятся в сентябре.