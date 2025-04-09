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9 апреля, 13:51

Совет директоров СКА, на котором подведут итоги сезона, планируется на следующей неделе

Камила Абдурахманова
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Заседание совета директоров СКА, на котором рассмотрят итоги сезона в FONBET чемпионата КХЛ, может состояться на следующей неделе, сообщил председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

«Совет директоров обязательно состоится, скорее всего, на следующей неделе. Повестка — подведение итогов сезона и отчет главного тренера», — сказал Медведев ТАСС.

СКА уступил московскому «Динамо» в 1/8 финала плей-офф КХЛ с общим счетом 2-4.

Впервые с 2010 года армейцы проиграли в первом раунде плей-офф. После этого клуб объявил об уходе Ивана Демидова, который подписал трехлетний контракт с «Монреалем», и о расторжении контракта с Евгением Кузнецовым.

Источник: ТАСС
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КХЛ
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