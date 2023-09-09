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Сегодня, 09:38

Совет ИИХФ обсудит ситуацию с Федотовым 10 сентября

Сергей Разин
корреспондент
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Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал ситуацию с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Это еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет ИИХФ соберется в воскресенье, чтобы обсудить это. Еще раз скажу, что ИИХФ будет твердо стоять на соблюдении фундаментальных правил уважения контракта и уважения трансферной системы», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Иван Федотов. Федотов выиграл первый матч после армии. Но переоценивать победу не стоит

1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18691549
Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
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