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Сегодня, 21:09

Совет ветеранов СКА обратился с жалобой Путину после поражения от «Магнитки»

Руслан Минаев
Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА
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Представители совета ветеранов СКА обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на работу судей в матче против «Металлурга» (1:2 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Мы с болью наблюдаем за тем, что происходит в нынешнем чемпионате КХЛ. В этом сезоне уровень судейства опустился невероятно низко, как сейчас модно говорить — «ниже плинтуса». Вчера мы были на игре СКА против «Металлурга» и были шокированы беспредельно низким качеством арбитража», — приводит текст письма «Спорт день за днем».

По мнению совета ветеранов СКА в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.

После игры главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг заявил, что магнитогорский клуб забил победный гол после нарушения правил.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке «Запада» с 64 очками в 48 играх.

Источник: Спорт день за днем
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Владимир Путин
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