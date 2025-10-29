Советник президента «Спартака» Каменский — о заявлении Морозова: «Иван нужен команде, дай бог, чтобы он вернулся»

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление нападающего красно-белых Ивана Морозова об употреблении кокаина.

«Парня жалко, может, где-то оступился один раз. Пока нет никакой конкретики по возвращению Ивана на лед. Еще ничего не ясно. Но он должен играть, у хоккеистов короткая карьера. Дай бог, чтобы все сложилось и он вернулся. Если такой игрок не будет валять дурака, то очень поможет команде. Морозов нужен «Спартаку», он это доказывал своей игрой», — сказал Каменский «СЭ».

16 сентября форвард был временно отстранен от участия в тренировках и матчах московской команды из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось, что в крови Морозова были найдены наркотические вещества.

В сезоне-2025/26 нападающий провел 4 матча в регулярном чемпионате, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.