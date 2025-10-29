29 октября, 10:35
Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление нападающего красно-белых Ивана Морозова об употреблении кокаина.
«Парня жалко, может, где-то оступился один раз. Пока нет никакой конкретики по возвращению Ивана на лед. Еще ничего не ясно. Но он должен играть, у хоккеистов короткая карьера. Дай бог, чтобы все сложилось и он вернулся. Если такой игрок не будет валять дурака, то очень поможет команде. Морозов нужен «Спартаку», он это доказывал своей игрой», — сказал Каменский «СЭ».
16 сентября форвард был временно отстранен от участия в тренировках и матчах московской команды из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось, что в крови Морозова были найдены наркотические вещества.
В сезоне-2025/26 нападающий провел 4 матча в регулярном чемпионате, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.
Gordon
Каменский прав. А слово "Бог" пишется с большой буквы!
29.10.2025
Habar
Да, жаль, года на 4 может попасть!(
29.10.2025