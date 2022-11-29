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КХЛ

Сегодня, 13:46

Александр Кожевников: «Идея КХЛ себя изжила»

Виталий Косик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что идея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) себя уже изжила.

«КХЛ создавался как глобальный проект для создания конкуренции НХЛ? В данной ситуации, естественно, идея КХЛ себя изжила. У нас сейчас все отваливаются, летать далеко. Нас вообще из спорта выдергивают. Альтернативы КХЛ сейчас нет. Вернуть классический чемпионат России? Нет! Что изменится от названия. Мы ведь не для кого не закрываем двери, а то придется убирать «Куньлунь», «Барыс», минское «Динамо». Просто нет смысла! Двери открыты, если хотите, то заходите», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Последним обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Источник: https://legalbet.ru/news/kozhevnikov-ideya-khl-sebya-izzhila/
КХЛ
Александр Кожевников
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