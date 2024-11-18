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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» и «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Адмирал» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 18 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Спартак» — «Адмирал» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Спартак» — «Адмирал» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» провел 26 матчей и набрал 37 очков, у «Адмирала» — 27 игр и 29 очков.

В предыдущей встрече спартаковцы победили «Северсталь» (4:1, дома), а владивостокцы уступили «Автомобилисту» (0:1, на выезде).

Матч «Спартак» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Спартак (Москва)

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