«Спартак» и «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 18 ноября

«Спартак» и «Адмирал» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 18 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Спартак» — «Адмирал» покажет онлайн-сервис «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Спартак» — «Адмирал» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Спартак» провел 26 матчей и набрал 37 очков, у «Адмирала» — 27 игр и 29 очков.

В предыдущей встрече спартаковцы победили «Северсталь» (4:1, дома), а владивостокцы уступили «Автомобилисту» (0:1, на выезде).

Матч «Спартак» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс