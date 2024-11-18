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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 21:45

«Спартак» разгромил «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

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«Спартак» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ разгромил «Адмирал» — 6:1.

Нападающий москвичей Александр Пашин сделал 3 результативные передачи.

Для красно-белых это седьмая победа в восьми последних встречах.

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Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Голы: Морозов — 10 (Голдобин, Вишневский), 3:54 — 1:0. Порядин — 13 (Морозов), 24:13 — 2:0. Рубцов — 4 (Пашин, Зайцев), 29:46 — 3:0. Гутик — 6 (бол., Петухов, Шэн), 31:22 — 3:1. Локтионов — 7 (Мальцев, Орлов), 38:29 — 4:1. Рубцов — 5 (бол., Пашин, Савиков), 44:24 — 5:1. Мальцев — 8 (бол., Пашин, Ружичка), 45:40 — 6:1.

Вратари: Николаев — Мишуров (Демченко, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (11+10+10) — 21 (5+11+5).

Судьи: Бирин, Прокуратов.

18 ноября. Москва. Мегаспорт.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Спартак (Москва)

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