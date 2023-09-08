«Спартак» и «Адмирал» в пятницу, 8 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Москве на «Арене Мегаспорт», начало — в 19.30 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч «Спартак» — «Адмирал» на платных платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 19.15 по московскому времени

Формальные события матча «Спартак» — «Адмирал» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Спартак» одержал две победы в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024, красно-белые набрали 4 очка и расположились на 4-й строчке в Западной конференции.

«Адмирал» потерпел два поражения в двух играх: клуб из Владивостока проиграл ЦСКА со счетом 1:4 и «Витязю» в серии послематчевых бросков 1:2.