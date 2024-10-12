«Спартак» победил «Ак Барс», Николаев впервые в сезоне сыграл на ноль

Сегодня, 16:27
«Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Ак Барс» со счетом 3:0.
Отличились Егор Филин, Адам Ружичка и Герман Рубцов. Вратарь московской команды Дмитрий Николаев отразил все 36 бросков и впервые в сезоне сыграл на ноль.
«Спартак» с 20 очками занимает второе место в Западной конференции, «Ак Барс» с 16 очками — на шестой строчке «Востока».
В следующем матче московский клуб 14 октября сыграет с «Динамо», казанцы в этот же день на выезде встретятся с «Металлургом».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Филин — 1 (Биттен, Вишневский), 18:00 — 1:0. Ружичка — 6 (Голдобин, Королев), 37:34 — 2:0. Рубцов — 2 (Галимов), 50:18 — 3:0.
Вратари: Николаев — Мифтахов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (9+12+17) — 36 (10+15+11).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
12 октября. Москва. «Мегаспорт».
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Нефтехимик
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|Металлург Мг
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|Ак Барс
|13
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|5
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|Сал. Юлаев
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|14
|8
|Адмирал
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|Лада
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Ливо Джош
Салават Юлаев
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|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Петан Ник
Ак Барс
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|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
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Летунов Максим
Торпедо НН
|14
|11
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|15
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