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Сегодня, 21:53

«Спартак» обыграл «Амур» и одержал вторую победу в сезоне

Алина Савинова
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«Спартак» на своем льду обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

Победу московской команде принесли голы Александра Пашина, Матвея Заседы, Николая Голдобина, Максима Цыплакова и Анселя Галимова.

У клуба из Хабаровска отличились Кирилл Капустин, Кэмирон Ли и Евгений Грачев.

После этой встречи «Спартак» занимает 4-е место в таблице Западной конференции (4 очка). «Амур» с 2 очками расположился на 7-й строчке в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Пашин — 1 (Галимов, Бурмистров), 13:46 — 1:0. Заседа — 1 (Сусуев), 36:44 — 2:0. Капустин — 1 (мен., Хохряков), 37:52 — 2:1. Голдобин — 5 (бол., Порядин, Цыплаков), 43:49 — 3:1. Ли — 1 (бол., Коршков), 45:52 — 3:2. Грачев — 1 (бол., Коршков, Ли), 49:16 — 3:3. Цыплаков — 1 (бол., Голдобин, Чайковски), 51:08 — 4:3. Галимов — 1 (п.в., Цыплаков, Зайцев), 59:29 — 5:3.

Вратари: Рибар — Калниньш (57:37 — 59:29).

Штраф: 13 — 12.

Броски: 24 (10+6+8) — 40 (12+8+20).

Судьи: Белов, Оскирко.

6 сентября. Москва. Мегаспорт. 2876 зрителей.

«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Пинчук — 2 (бол., Керран, Энас), 15:34 — 0:1. Броссо — 3, 16:48 — 1:1. Вуд — 1 (бол., Броссо, Т. Вонг), 29:46 — 2:1. Мойл — 1 (Рич), 37:03 — 3:1. Меркли — 2 (бол., Пинчук, Керран), 44:01 — 3:2. О. Вонг — 1 (Броссо), 47:14 — 4:2. Энас — 2, 59:40 — 4:3.

6 сентября. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)
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