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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» и «Амур» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» и «Амур» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 20 ноября. Начало матча на льду арены «Мегаспорт» в Москве — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Спартак» — «Амур» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию встречи проведет официальный сайт КХЛ.

Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Амур» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 у «Спартака» — 27 матчей и 39 очков, предыдущим соперником красно-белых был «Адмирал» (6:1). У «Амура» — 27 игр и 13 очков, серия хабаровчан без побед составляет 13 матчей.

Матч «Спартак» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)

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