Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:49

«Спартак» нанес «Амуру» 14-е поражение подряд

Telegram Дзен

«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Амур» со счетом 7:3.

Игроки красно-белых форвард Николай Голдобин и защитник Егор Савиков набрали по 4 (1+3) очка.

Для москвичей это восьмая победа в девяти последних встречах.

Команда из Хабаровска потерпела 14-е поражение подряд.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)

Голы: Рубцов — 6 (бол., Пашин, Савиков), 3:09 — 1:0. Пашин — 4 (Чайковски), 10:23 — 2:0. Ружичка — 11 (Пашин), 16:01 — 3:0. Балдаев — 1 (О. Ли, Гальченюк), 16:24 — 3:1. Савиков — 1 (Ружичка, Голдобин), 33:36 — 4:1. Беляев — 3 (Голдобин, Орлов), 39:07 — 5:1. Морозов — 11 (Голдобин, Савиков), 39:25 — 6:1. Барулин — 1 (бол., К. Ли, Бродхерст), 46:48 — 6:2. Голдобин — 7 (Порядин, Вишневский), 47:19 — 7:2. Коротких — 4 (Брынцев, Дюрандо), 48:32 — 7:3.

Вратари: Рибар (Куликов, 48:39) — Лозебников (Кобозев, 39:07).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (10+15+10) — 30 (13+6+11).

Судьи: Соин, Шувалов.

20 ноября. Москва. Мегаспорт. 5085 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Сегодня
Вчера
Неделя