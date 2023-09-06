Сегодня, 17:45
«Спартак» сыграет с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт». Начало — 19.30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте КХЛ по платной подписке. Видеотрансляция матча «Спартак» — «Амур» будет доступна на сервисе Кинопоиск (платная подписка). Также трансляцию смотрите в официальных приложениях букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.
Формальные события и статистика матча «Спартак» — «Амур» будут доступны в матч-центре «СЭ».
В предыдущем матче москвичи обыграли череповецкий «Северсталь». Матч завершился со счетом 6:4. Команда из Хабаровска уступила московскому «Динамо» — 3:1.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|6.09
|18:00
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Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|6.09
|19:00
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Витязь – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:00
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Локомотив – Трактор
|- : -
|6.09
|19:00
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Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.09
|19:00
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Ак Барс – Сочи
|- : -
|6.09
|19:30
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Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|6.09
|19:30
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Торпедо – СКА
|- : -
|6.09
|19:30
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Спартак – Амур
|- : -