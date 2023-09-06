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Сегодня, 17:45

«Спартак» — «Амур»: прямая трансляция матча КХЛ

«Спартак» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 6 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Бурмистров, ХК «Спартак».
Фото ХК «Спартак»
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«Спартак» сыграет с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт». Начало — 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте КХЛ по платной подписке. Видеотрансляция матча «Спартак» — «Амур» будет доступна на сервисе Кинопоиск (платная подписка). Также трансляцию смотрите в официальных приложениях букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.

Формальные события и статистика матча «Спартак» — «Амур» будут доступны в матч-центре «СЭ».

В предыдущем матче москвичи обыграли череповецкий «Северсталь». Матч завершился со счетом 6:4. Команда из Хабаровска уступила московскому «Динамо» — 3:1.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)
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4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 18:00
Лада – Сал. Юлаев
 - : -
6.09 19:00
Витязь – Адмирал
 - : -
6.09 19:00
Локомотив – Трактор
 - : -
6.09 19:00
Нефтехимик – Северсталь
 - : -
6.09 19:00
Ак Барс – Сочи
 - : -
6.09 19:30
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
6.09 19:30
Торпедо – СКА
 - : -
6.09 19:30
Спартак – Амур
 - : -
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