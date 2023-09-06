«Спартак» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 6 сентября

«Спартак» сыграет с «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт». Начало — 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте КХЛ по платной подписке. Видеотрансляция матча «Спартак» — «Амур» будет доступна на сервисе Кинопоиск (платная подписка). Также трансляцию смотрите в официальных приложениях букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации.

Формальные события и статистика матча «Спартак» — «Амур» будут доступны в матч-центре «СЭ».

В предыдущем матче москвичи обыграли череповецкий «Северсталь». Матч завершился со счетом 6:4. Команда из Хабаровска уступила московскому «Динамо» — 3:1.

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