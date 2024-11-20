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20 ноября, 23:26

«Спартак» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Спартак» победил «Амур» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:3.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)

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