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КХЛ

Сегодня, 21:43

«Авангард» на выезде переиграл «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Авангард» на выезде переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе омичей голами отметились нападающие Корбэн Найт, Владимир Ткачев, Владимир Жарков и Павел Дедунов.

У «Спартака» авторами шайб стали нападающий Роман Старченко и защитник Дмитрий Вишневский.

Красно-белые потерпели третье поражение подряд в чемпионате.

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«Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Голы: Найт — 7 (бол., Ткачев, Береглазов), 2:59 — 0:1. Ткачев — 7 (бол., Буше, А. Бродхерст), 14:56 — 0:2. Старченко — 3 (Локтионов, Кин), 25:41 — 1:2. Жарков — 3 (Грицюк), 41:49 — 1:3. Вишневский — 1 (Локтионов, Хохлачев), 47:29 — 2:3. Дедунов — 2 (п.в., Шарипзянов, Жарков), 59:12 — 2:4.

Вратари: Рибар (58:10 — 59:12) — Демченко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (8+12+12) — 24 (8+9+7).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

1 ноября. Москва. Мегаспорт.

ХК Авангард
ХК Спартак (Москва)
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