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Сегодня, 21:45

«Спартак» проиграл «Автомобилисту» и потерпел третье поражение подряд

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Игрок «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
Фото Global Look Press
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«Спартак» в Москве проиграл «Автомобилисту» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3.

У красно-белых шайбы забросили Адам Ружичка и Даниил Орлов, а у екатеринбургской команды отличились Максим Денежкин, Ник Меркли и Стефан Да Коста.

«Автомобилист» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками. «Спартак» располагается на 4-й строчке Запада (57 баллов).

FONBET Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Ружичка — 17 (Филин, Галимов), 34:55 — 1:0. Денежкин — 7 (Романцев, Каштанов), 35:40 — 1:1. Меркли — 4 (Шашков, Воробьев), 36:36 — 1:2. Ружичка — 18 (Филин), 52:30 — 2:2. Да Коста — 9 (Голышев), 58:14 — 2:3.

Вратари: Загидулин (58:20) — Аликин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (9+11+12) — 31 (15+7+9).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

15 января. Москва. Мегаспорт. 6340 зрителей.

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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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