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Сегодня, 18:00

«Спартак» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Спартак» и «Автомобилист» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Спартак», Telegram
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«Спартак» примет «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 15 января. Игра пройдет во Дворце спорта «Мегаспорта» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Спартак» — «Автомобилист» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встречаются во второй раз в сезоне. Предыдущая игра прошла 2 декабря 2024 года в Екатеринбурге и завершилась победой спартаковцев — 5:4 Б.

В 43 матчах КХЛ «Спартак» набрал 57 очков, а «Автомобилист» — 54.

Матч «Спартак» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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