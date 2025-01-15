«Спартак» примет «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 15 января. Игра пройдет во Дворце спорта «Мегаспорта» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Спартак» — «Автомобилист» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встречаются во второй раз в сезоне. Предыдущая игра прошла 2 декабря 2024 года в Екатеринбурге и завершилась победой спартаковцев — 5:4 Б.

В 43 матчах КХЛ «Спартак» набрал 57 очков, а «Автомобилист» — 54.

Матч «Спартак» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс