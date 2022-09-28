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КХЛ

28 сентября, 21:43

«Спартак» дома проиграл «Барысу»

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Барысу» (1:3).

Красно-белые открыли счет, но пропустили три шайбы в третьем периоде.

Команда из Казахстана одержала четвертую победу в 5 последних играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Арзамасцев — 1 (Рубцов, Савиков), 4:50 — 1:0. Бракко — 3 (Луис, Грэм), 40:11 — 1:1. Шестаков — 2 (бол., Михайлис, Мищенко), 44:46 — 1:2. Петухов — 3 (Шестаков), 53:14 — 1:3.

Вратари: Рибар (58:55) — Гудачек.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 38 (17+14+7) — 22 (4+8+10).

Судьи: Бирин, Прокуратов.

28 сентября. Москва. Мегаспорт.

КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)
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