«Спартак» обыграл «Барыс» в КХЛ

Сегодня, 21:55
«Спартак» дома одержал победу над «Барысом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 6:3.
За красно-белых отличились Михал Чайковски, Павел Порядин, Егор Савиков, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Шэйн Принц.
За «Барыс» забили Ансар Шайхмедденов, Эмиль Нургалиев и Джозеф ЛаБейт.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Голы: Чайковски — 2 (бол., Голдобин), 9:05 — 1:0. Порядин — 4 (бол., Голдобин, Чайковски), 13:56 — 2:0. Шайхмедденов — 1 (Савицкий), 17:54 — 2:1. Савиков — 1 (Голдобин, Локтионов), 33:00 — 3:1. Нургалиев — 1 (Шестаков), 36:25 — 3:2. Пашин — 2 (Принс), 37:51 — 4:2. Локтионов — 3 (Голдобин, Порядин), 44:42 — 5:2. Принс — 3 (бол., Локтионов, Голдобин), 50:53 — 6:2. Лабейт — 4 (бол., Барбер, Скленичка), 53:22 — 6:3.
Вратари: Сковронский — Шутов (Паскуале, 40:00).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 42 (16+13+13) — 36 (18+8+10).
Судьи: Кочетов, Юдаков.
21 сентября. Москва. Мегаспорт.