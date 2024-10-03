«Спартак» обыграл «Барыс» в КХЛ

Сегодня, 21:57
«Спартак» дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.
Три очка у красно-белых набрал Андрей Миронов. Он забил один гол и сделал две голевые передачи. По одной шайбе также забросили Адам Ружичка, Егор Чезганов и Иван Морозов.
У гостей отличились Даниил Опальков и Антон Бурдасов.
«Спартак» (18 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (5) потерпел третье поражение подряд и идет на последней, 12-й строчке «Востока».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Ружичка — 4 (Вишневский, Пашин), 7:29 — 1:0. Чезганов — 1 (Принс, Миронов), 25:06 — 2:0. Миронов — 3 (Морозов), 31:12 — 3:0. Апальков — 1 (Бурдасов), 38:00 — 3:1. Бурдасов — 2 (Апальков, Батчер), 50:16 — 3:2. Морозов — 5 (п.в., Порядин, Миронов), 57:51 — 4:2.
Вратари: Рибар — Бояркин (57:43 — 57:51, 58:10 — 59:07).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 29 (10+8+11) — 26 (6+9+11).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
3 октября. Москва. Мегаспорт.