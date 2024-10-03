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Сегодня, 21:57

«Спартак» обыграл «Барыс» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Три очка у красно-белых набрал Андрей Миронов. Он забил один гол и сделал две голевые передачи. По одной шайбе также забросили Адам Ружичка, Егор Чезганов и Иван Морозов.

У гостей отличились Даниил Опальков и Антон Бурдасов.

«Спартак» (18 очков) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Барыс» (5) потерпел третье поражение подряд и идет на последней, 12-й строчке «Востока».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Ружичка — 4 (Вишневский, Пашин), 7:29 — 1:0. Чезганов — 1 (Принс, Миронов), 25:06 — 2:0. Миронов — 3 (Морозов), 31:12 — 3:0. Апальков — 1 (Бурдасов), 38:00 — 3:1. Бурдасов — 2 (Апальков, Батчер), 50:16 — 3:2. Морозов — 5 (п.в., Порядин, Миронов), 57:51 — 4:2.

Вратари: Рибар — Бояркин (57:43 — 57:51, 58:10 — 59:07).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 29 (10+8+11) — 26 (6+9+11).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

3 октября. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)

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