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Сегодня, 18:00

«Спартак» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Спартак» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Голдобин (ХК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Барыс» сыграют в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 3 октября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Барыс» можно в нашем матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ и на официальном сайте КХЛ. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Красно-белые набрали 16 очков и занимают второе место в Западной конференции. Команда из Казахстана с пятью баллами располагается на 12-й строчке Восточной конференции.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Спартак (Москва)

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