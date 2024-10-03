«Спартак» и «Барыс» сыграют в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 3 октября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Барыс» можно в нашем матч-центре. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ и на официальном сайте КХЛ. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Красно-белые набрали 16 очков и занимают второе место в Западной конференции. Команда из Казахстана с пятью баллами располагается на 12-й строчке Восточной конференции.

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