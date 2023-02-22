ЦСКА разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в московском дерби в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

ЦСКА разгромил «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:1.

У армейцев сделал дубль Сергей Плотников, по одной шайбе у Никиты Нестерова, Михаила Григоренко, Фредрика Классона, Андрея Светлакова и Павла Карнаухова. Единственный гол красно-белых на счету Романа Старченко.

ЦСКА идет на втором месте в таблице Западной конференции с 92 очками в 66 матчах. «Спартак» идет на девятой строчке с 64 очками в 67 матчах, отставание от идущего восьмым минского «Динамо» составляет 2 очка.

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Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Голы: Плотников — 20 (Каменев, Мамин), 6:21 — 0:1. Классон — 4 (мен., Григоренко), 27:01 — 0:2. Нестеров — 11 (Сергеев, Светлаков), 28:44 — 0:3. Григоренко — 21 (Дыбленко, Мамин), 39:23 — 0:4. Плотников — 21 (Каменев, Окулов), 41:05 — 0:5. Светлаков — 11 (мен., Соркин), 49:16 — 0:6. Старченко — 7 (бол., Хайруллин), 49:32 — 1:6. Карнаухов — 14 (Сергеев, Светлаков), 51:04 — 1:7.

Вратари: Рибар (Красиков, 40:00) — Шарыченков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (11+13+14) — 46 (15+17+14).

Судьи: Беляев, Фатеев.

22 февраля. Москва. Мегаспорт.