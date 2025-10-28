Видео
28 октября, 17:30

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» и ЦСКА сыграют в чемпионате КХЛ 28 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч «Спартак» — ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 28 октября. Игра в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
ЦСКА

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч ТВ», его сайте и официальном сайте КХЛ. Кроме того, трансляция матча пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

Следите за ключевыми событиями игры «Спартак» — ЦСКА в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 19 игр, набрал 23 очка и занимает шестое место место на «Западе». У ЦСКА — 19 игр, 22 очка и седьмая строчка в конференции.

Матч «Спартак» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Telegram Дзен Max
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
