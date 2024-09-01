ЦСКА победил «Спартак» в финале Кубка мэра Москвы

ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир проходил на арене «Мегаспорт» в столице России.

В финальном матче ЦСКА по буллитам обыграл «Спартак» (4:3). Голы красно-белых в основное время забили Уильям Биттен, Михаил Мальцев и Данил Пивчулин. У армейцев отличились Прохор Полтапов, Руслан Исхаков и Иван Дроздов, на счету которого также победный буллит.

ЦСКА выиграл турнир в шестой раз. Наибольшее количество титулов за все время завоевало «Динамо» (7).

Ранее «Торпедо» победило московское «Динамо» в матче за 3-е место (4:1).

Кубок мэра Москвы. Финал

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дроздов — 1 (Охотюк), 14:20 — 0:1. Биттен — 1 (бол., Миронов), 20:49 — 1:1. Полтапов — 2 (Соркин, Ярош), 28:45 — 1:2. Мальцев — 2 (Ружичка), 28:57 — 2:2. Исхаков — 2 (Мингачев), 41:38 — 2:3. Пивчулин — 1 (Беляев, Савиков), 52:53 — 3:3.

Победный буллит: Дроздов.

Вратари: Рибар — Просветов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 38 (9+18+8+3) — 16 (4+6+6+0).

Судьи: Гофман, Дударов.

1 сентября. Москва. Мегаспорт. 9721 зритель.