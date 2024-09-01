Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:08

ЦСКА победил «Спартак» в финале Кубка мэра Москвы

Алина Савинова
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА стал победителем Кубка мэра Москвы по хоккею. Турнир проходил на арене «Мегаспорт» в столице России.

В финальном матче ЦСКА по буллитам обыграл «Спартак» (4:3). Голы красно-белых в основное время забили Уильям Биттен, Михаил Мальцев и Данил Пивчулин. У армейцев отличились Прохор Полтапов, Руслан Исхаков и Иван Дроздов, на счету которого также победный буллит.

ЦСКА выиграл турнир в шестой раз. Наибольшее количество титулов за все время завоевало «Динамо» (7).

Ранее «Торпедо» победило московское «Динамо» в матче за 3-е место (4:1).

Кубок мэра Москвы. Финал

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дроздов — 1 (Охотюк), 14:20 — 0:1. Биттен — 1 (бол., Миронов), 20:49 — 1:1. Полтапов — 2 (Соркин, Ярош), 28:45 — 1:2. Мальцев — 2 (Ружичка), 28:57 — 2:2. Исхаков — 2 (Мингачев), 41:38 — 2:3. Пивчулин — 1 (Беляев, Савиков), 52:53 — 3:3.

Победный буллит: Дроздов.

Вратари: Рибар — Просветов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 38 (9+18+8+3) — 16 (4+6+6+0).

Судьи: Гофман, Дударов.

1 сентября. Москва. Мегаспорт. 9721 зритель.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
7
0
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8
С Соболевым отказались сидеть рядом партнеры, Медведев грубо защитил форварда. Что происходит в «Зените»
Глава партии АдГ в Тюрингии прибыл на избирательный участок на «Ниве»
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя