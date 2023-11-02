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Сегодня, 21:51

ЦСКА в гостях обыграл «Спартак»

Руслан Минаев
«Спартак» — ЦСКА.
Фото Владимир Беззубoв, photo.khl.ru
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ЦСКА на выезде победил «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У армейцев забивали Егор Фатеев, Максим Сорокин и Константин Окулов.

ЦСКА набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада». Армейцы одержали третью победу подряд.

Красно-белые с 36 очками расположились на втором месте «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Фатеев — 3 (Мингачев, Дыбленко), 22:44 — 0:1. Соркин — 9 (бол., Григоренко, Абрамов), 26:22 — 0:2. Окулов — 5 (Каменев, Плотников), 57:47 — 0:3.

Вратари: Рибар (57:32 — 57:47) — Федотов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 44 (14+13+17) — 36 (11+14+11).

Судьи: Гамалей, Гашилов.

2 ноября. Москва. Мегаспорт. 9798 зрителей.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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