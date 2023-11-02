ЦСКА в гостях обыграл «Спартак»

Сегодня, 21:51
ЦСКА на выезде победил «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
У армейцев забивали Егор Фатеев, Максим Сорокин и Константин Окулов.
ЦСКА набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада». Армейцы одержали третью победу подряд.
Красно-белые с 36 очками расположились на втором месте «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Фатеев — 3 (Мингачев, Дыбленко), 22:44 — 0:1. Соркин — 9 (бол., Григоренко, Абрамов), 26:22 — 0:2. Окулов — 5 (Каменев, Плотников), 57:47 — 0:3.
Вратари: Рибар (57:32 — 57:47) — Федотов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 44 (14+13+17) — 36 (11+14+11).
Судьи: Гамалей, Гашилов.
2 ноября. Москва. Мегаспорт. 9798 зрителей.