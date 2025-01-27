«Спартак» победил ЦСКА в четвертый раз в сезоне

«Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА — 4:1. Нападающий хозяев Ансель Галимов сделал дубль.

Это четвертая победа красно-белых над армейцами в шести играх этого сезона (4:2, 3:2 ОТ, 2:1, 4:5 ОТ, 2:4).

«Спартак» (64 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА (62) потерпел седьмое поражение в девяти последних матчах и занимает пятую строчку на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Чайковски — 2 (Мальцев, Зайцев), 10:07 — 1:0. Афанасьев — 5 (Кэсселс), 26:16 — 1:1. Галимов — 9 (Пашин), 26:52 — 2:1. Ружичка — 20 (п.в., Мальцев, Локтионов), 58:21 — 3:1. Галимов — 10 (п.в., Пашин, Рубцов), 58:45 — 4:1.

Вратари: Загидулин — Хомченко (57:54 — 58:21, 58:32 — 58:45).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 32 (9+11+12) — 25 (8+11+6).

Судьи: Белов, Фатеев.

27 января. Москва. Мегаспорт.