«Спартак» победил ЦСКА в дерби. Ружичка забил за 40 секунд до конца матча

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт Арена».
За красно-белых забили Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев и Адам Ружичка, который забросил победную шайбу за 40,8 секунд до конца игры.
В составе армейцев голами отличились Прохор Полтапов и Даниэль Спронг.
«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место на «Западе». ЦСКА (22 очка) находится на восьмой строчке.
Следующий матч красно-белые проведут 2 ноября на выезде против «Сочи», а красно-синие 1 ноября сыграют с московским «Динамо».
Дед Пихто
30.10.2025
Pavel D
Да, согласен. С обороной у ЦСКА мрак. Нестеров - старый, Провольнев - абсолютное отсутствие игрового интеллекта (а может и не только игрового), Охотюк и Саморуков на 3 балла. И что делать тренеру, привыкшему играть "от печки"?
30.10.2025
Petr Bitkin
29.10.2025
Petr Bitkin
29.10.2025
анатолий еремин
29.10.2025
анатолий еремин
29.10.2025
анатолий еремин
29.10.2025
Evgen
29.10.2025
Олег 70
29.10.2025
Palacios
29.10.2025
Palacios
29.10.2025
Palacios
29.10.2025
Palacios
29.10.2025
Palacios
29.10.2025
aug081266
Согласен с тобой...Кроме мощного щелчка у Нестерова ничего нет...А привозов он делает больше чем голов...
29.10.2025
Як Цидрак
Решил значит вчера хоккей посмотреть, включил 3 период до конца 9 минут, броски в створ в периоде Спартак - ЦСКА 0-5, в игре 13-25, ну думаю с преимуществом играют. Остается 5 минут и бац на ровном месте у борта капитан Корнаухов сначала одного зацепил, судья молчит, потом через секунду другого ровно так же, 2 минуты, еле отбились, причем чуть втроем не остались пожалел судья, только вышел капитан, как матерый столп обороны Нестеров фигачит сзади в шею напа и получает еще 2 минуты, гол. Сначала офуевал, потом ржал, теперь в сомнениях смотреть ли эту муфню дальше. Когда-то за такие действия, причем против вроде как принципиального соперника, для болельщиков, если не в чебаркуль условный, но на пару-тройку игр на лавку сажали подумать. Ппц какой-то.
29.10.2025
Электросталец
29.10.2025
aug081266
Не знаю,может по телеку это и смотрелось как красивый хоккей но я смотрел его вживую с верхнего яруса и прямо по центру и столько ошибок и ляпов от игроков обеих команд я не видел давно...К упорству и вере в победу нужно ещё и мастерство а оно в матче проблескивало эпизодически...
29.10.2025
Павел Леонидович
29.10.2025
Братчанин
Достал уже этот дебил Нестеров! Своим удалением заставил команду подряд 4 минуты играть в меньшинстве, что привело к голу за 40 с до конца. Он, вообще, чем-нибудь думает?
28.10.2025
zg
28.10.2025
Sehrgut
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Saiga-спринтер
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Звездоносец
Играли две равные команды.В самый последний момент нас подвели самые опытные игроки команды: новый и старый капитаны.Что можно требовать с остальных ?Игровая дисциплина на очень низком уровне .Никитин привык плясать от печки,а кирпич для печки очень некачественный .Насчёт нападения ничего не скажу ,ведь ребята все почти нормальные ,а вот защиту нужно строить заново.Мне очень непонятно отсутствие после прекрасного матча Гамзина. В нападении опять перекроили тройки .Кажется ,что от частых перестановок становится всё хуже. Нужны 2 качественных центральных нападающих.Да,кстати,что слышно про Каменева ? Прочитав некоторые комментарии ,очень удивляюсь взрослым людям ,оскорбляющим чужие команды и чужих болельщиков.За это авторитет на форуме не повысится,да и очков в копилке любимой команды не дождётесь.Пора взрослеть ...
28.10.2025
Evgen
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Павел Родионов
28.10.2025
Антинато Факуса
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
rotkiv
Цска конечно редкостные лузеры, а Карнаухов абсолютно безответственный, с него все началось им и закончилось, от него толку ноль, непонятно зачем его держат в команде
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Palacios
Да он до февраля только вкатываться будет скорее всего. Игрок умный, конечно.
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
knight templar
Карнаухов дважды подвел команду. Удалился в конце первого и пропустили. В конце третьего опять удалился вместе с нестеровым и снова пропустили
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Жорж Вартанов
будем надяться, с ним Спартак намного сильнее
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Saiga-спринтер
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Saiga-спринтер
ЦСКА для реализации и для побед, нужны мастера хоккея, а не средние шайбогонятели. Примитивный хоккей, без намека на контроль шайбы и разумную командную игру. Про отсутствие комбинационного стиля и упоминать не зачем.
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Жорж Вартанов
Молодцы, нам бы вратаря хорошего, и Морозова как нибудь вернуть, могли бы замахнуться на очень многое
28.10.2025
diskmen
ЛАдно.Это моё мнение.В любом случае удаления решили итог этой встречи.
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
Trol78
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
zg
Регулярка,за исключением концовки и распределения мест в плове и есть один большой товарняк.
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
diskmen
Злости у игроков не было.Матч очень сильно напоминал товарняк
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Gordon
Вот я до сих пор поверить не могу :)
28.10.2025
Tony Lee
Цска ещё повезло,что не остались втроём после странного решения судьи не удалять за очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой. С не менее странным обоснованием. Спартак с победой!
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Гмитрий Дуберниев
Ну почему не успевает, спартаковца успел же клюшкой охерачить.
28.10.2025
Evgen
Ну Спартак по большинству на третьем месте в лиге, лучше только Вангард и ЦСКА))
28.10.2025
zg
Тут у кого как пойдет-покатит!)
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
diskmen
Возможно.Но даже Амур ЦСКА давил,а тут фигурное катание.
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
28.10.2025
Gordon
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Gordon
Классная напряжённая игра с красивыми шайбами. Люблю такое. И неужели у нас заработало большинство?! Офигеть. А так с победой нас, сопернику спасибо за отличную игру!
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Гмитрий Дуберниев
Нестерова за последнее удаление надо ставить в угол на колени на горох на сутки. Так поднасрать команде это уметь надо.
28.10.2025
zg
Это регулярка,а не плов,повода рвать опу нет в принципе!:man_shrugging:
28.10.2025
Palacios
28.10.2025
Максим Черный
28.10.2025
Palacios
Потеря всех сказывается. Нет четких наигранных звеньев. Пока всё еле-еле скрипят.
28.10.2025
Строитель 1947
Не увидел... Смотрел весь матч. Ну куда Нестеров и Корнаухов палки совали. Объективно же удаления были.
28.10.2025
diskmen
Мне так не показалось.Было такое ощущение,что играют не два злейших врагах,а два побратима.Физике обеим командам не хватало.
28.10.2025
Palacios
У Спартака в виду замены почти полсостава в межсезонье, 1-2 звена постоянно выпадают. Нет сыгранности. Шутка ли, потерять всю первую тройку последних двух сезонов. Плюс эти травмы, бл.. Другой вопрос, почему так слабо проводят сезон Пашин, Миронов, Орлов, Филин?! Ружичка выстреливает лишь эпизодами, такой мощи прошлогодней пока нет. С иной стороны, реализация лишнего выросла в разы. Парадокс. При этом игра в меньшинстве одна из худших. Сначала забивал Коростелев, теперь раззабивался Тодд. Всадник без головы - Кин выдаёт 0+4 и 0+3 два матча кряду. Ничего не понять с потенциалом этой команды.
28.10.2025
Andrey Bukaev
Хорошая реализация, но матч так себе провели, средний. Травмы Рубцова и Порядина сказываются и Морозова все-таки тяжело заменить. Да и вообще много игроков из Химика. Нет сыгранности. С победой красно-белые, цска спасибо за игру и до следующей встречи!
28.10.2025
Vitalik Klimov
Да, большинство у команд премиум класса, осталось бы еще 5на5 шайбы забивать почаще:grinning: Вперёд Спартак!!!
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
ну если объективно - у кб сегодня домашнее судейство, но оно и в первой игре было домашним, полосатики аж животики надорвали свистеть. две игры - уже тенденция.
28.10.2025
Строитель 1947
особенно на Локхарте смешно было.
28.10.2025
zg
Матч огонь!КБ с победой!Жаль не смог присутствовать на форуме!)
28.10.2025
Авн70
Карнаухов глупый игрок, постоянно удаления хватает
28.10.2025
Evgen
Красавцы! Спасибо ребят, дожали, додавили. С победой ребят!!!
28.10.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Бирин и Беляев, надо запомнить этих полосатых фанатов жамноффа.
28.10.2025
diskmen
Даудалялись.ЦСКА отдал Спартаку этот матч.Обе команды были дохлыми,но у ЦСКА было побольше силёнок и пошли эти проклятущие удаления.
28.10.2025
Alexey Tarasov
Вот и расплата за удаления Эх пля-когда научаться нормально играть и не пожарить-Х-З Никиту-на пенсию пора отправлять Сами себе-насрали Олухи
28.10.2025
Vitamin007
Хороший хоккей! Спасибо обеим командам!
28.10.2025
Строитель 1947
С победой! Но кроме большинства ещё что-то нужно наверно...
28.10.2025
PetrovVV
ЦСКА. Играли хорошо, но старая болезнь с ненужными удалениями в конце подвела.
28.10.2025
ToLkUnet
С победой, большинство наше всё
28.10.2025
Adiоs Amigos R
Это было красиво!
28.10.2025
wishesid
Нестерова и Карноухова по кругу в раздевалке пустить, без смазочных материалов
28.10.2025