28 октября, 21:53

«Спартак» победил ЦСКА в дерби. Ружичка забил за 40 секунд до конца матча

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеист «Спартака» Нэйтан Тодд и игроки ЦСКА Николай Коваленко и Денис Зернов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт Арена».

За красно-белых забили Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев и Адам Ружичка, который забросил победную шайбу за 40,8 секунд до конца игры.

В составе армейцев голами отличились Прохор Полтапов и Даниэль Спронг.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место на «Западе». ЦСКА (22 очка) находится на восьмой строчке.

Следующий матч красно-белые проведут 2 ноября на выезде против «Сочи», а красно-синие 1 ноября сыграют с московским «Динамо».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
ЦСКА

111

  • Дед Пихто

    Пони они такие плюшевые

    30.10.2025

  • Pavel D

    Да, согласен. С обороной у ЦСКА мрак. Нестеров - старый, Провольнев - абсолютное отсутствие игрового интеллекта (а может и не только игрового), Охотюк и Саморуков на 3 балла. И что делать тренеру, привыкшему играть "от печки"?

    30.10.2025

  • Petr Bitkin

    ЦСКА форева, а вы - недостойный фрайер :) Вот, мол, что :)

    29.10.2025

  • Petr Bitkin

    Фи. После Третьяка я хакей не смотрю. Он Загорянке колокол подарил. А вы, все нышешния - нутка :) хотя различаете: Лермонтов это имя или гаубица :)

    29.10.2025

  • анатолий еремин

    Примитивный хоккей в пиндосии.

    29.10.2025

  • анатолий еремин

    Могли ноне получили и в каком удалении судьи помогли .растолкуй ,там еще судьи в конце еще Цска втроем дожныбыли оставить.завысоко поднятую.но не помогло лейтенантам вчетвером все равно пропустили.Ну и пересмотри моменты, прежде чем ерунду городить и Карнаухов и Нестеров удаления 200% не удалить судьи просто не могли.

    29.10.2025

  • анатолий еремин

    Единственно что хорошо вчера было в Спартаке=это большинство(хотя шайба Мальцева чистое везение) и полная самоотдача.Двигались очень медленно полностью проигрывая Цска в скорости. Так по моему победа для нас удача большая по игре не заслужили ее. Ну и тренер Цска отжег.сказав что проиграли из=за "фуфловых",так и сказал удалений. Привык выигрывать с Ярославлем на зацепахи "вилах" ив Цска такое же переносит. Проиграли из=за того что забивают раз по великому празднику

    29.10.2025

  • Evgen

    Сгоняй Нестерову за пивком цокаяя копытом.

    29.10.2025

  • Олег 70

    дааа-матрасы свинопетухам спасли матч ,даже от унылого ЦСКА могли заполучить по самые гланды)))Придется поросятам теперь у седдеек заглатывать..А что делать..должокс за игру...)))

    29.10.2025

  • Palacios

    А ты свои покажи, не купленные, не кабинетные и не конюшенные от клоунов типа тихонова?! А лучше два ЦКГ снова заведи на потеху публике. Усек, кляча беспородная?!

    29.10.2025

  • Palacios

    А вы чего прошли со своими физруками? Нет ГВК - нет побед , да? Сильно не гогочи, наш физрук вас имеет который год по статистике!

    29.10.2025

  • Palacios

    Тебе со вчерашнего дня положено кукарекать под шконкой как опущенному! И свою натуру убого мерина не спрятать за лживой повесточкой. Вылезай, недобиток бандеровский, мы тебя узнали!

    29.10.2025

  • Palacios

    Вот именно, облезлый плейшнер, тебе не спрятать своё продажное и лукавое бандеровское отродье. Вн, гляди и хуторской круп показался. Всё по классике!

    29.10.2025

  • Palacios

    Удивительно, старая падаль загоготала о матрасниках, всё время забывая о преступном 20-летии ГВК и купленных чашках! При этом умалчивая о желтушной морде в пятнах после лепрозория недохоккеиста Некитена.

    29.10.2025

  • aug081266

    Согласен с тобой...Кроме мощного щелчка у Нестерова ничего нет...А привозов он делает больше чем голов...

    29.10.2025

  • Як Цидрак

    Решил значит вчера хоккей посмотреть, включил 3 период до конца 9 минут, броски в створ в периоде Спартак - ЦСКА 0-5, в игре 13-25, ну думаю с преимуществом играют. Остается 5 минут и бац на ровном месте у борта капитан Корнаухов сначала одного зацепил, судья молчит, потом через секунду другого ровно так же, 2 минуты, еле отбились, причем чуть втроем не остались пожалел судья, только вышел капитан, как матерый столп обороны Нестеров фигачит сзади в шею напа и получает еще 2 минуты, гол. Сначала офуевал, потом ржал, теперь в сомнениях смотреть ли эту муфню дальше. Когда-то за такие действия, причем против вроде как принципиального соперника, для болельщиков, если не в чебаркуль условный, но на пару-тройку игр на лавку сажали подумать. Ппц какой-то.

    29.10.2025

  • Электросталец

    зергутная черь!

    29.10.2025

  • aug081266

    Не знаю,может по телеку это и смотрелось как красивый хоккей но я смотрел его вживую с верхнего яруса и прямо по центру и столько ошибок и ляпов от игроков обеих команд я не видел давно...К упорству и вере в победу нужно ещё и мастерство а оно в матче проблескивало эпизодически...

    29.10.2025

  • Павел Леонидович

    тупо повезло... пусть не сильно хрюкают... в плей офф со своим физруком далеко не пройдут

    29.10.2025

  • Братчанин

    Достал уже этот дебил Нестеров! Своим удалением заставил команду подряд 4 минуты играть в меньшинстве, что привело к голу за 40 с до конца. Он, вообще, чем-нибудь думает?

    28.10.2025

  • zg

    Еще б в ноябре и в футболе!)

    28.10.2025

  • Sehrgut

    С Победой КБ :red_circle: :white_circle: Братья и Сестры :exclamation: :exclamation: :exclamation: Мы се го дня вы е пли Коней.., вы е пли Коней.., вы е пли Конеей.. :grin:

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    странно, а что это так хавроньи причмокивают у матрасников? год назад такими не были. типичный овнохоккей блатного красномордого лузера бездаря жамноффа. без денег тымченки и матрасов - полный импотент.

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    рагуль, ты можешь кукарекать всю ночь, но перефорс и торчащие уши - признак хохляди. не спрятаться, не скрыться. паласриос - рагуль, кто бы мог подумать!

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну свою поросячью натуру признаешь и не оспариваешь, рагулек. хвось крючком, нос пятачком, ромбик на боку, кричит кукуреку! любитель вонючих матрасов, паласриос, гордость хоккейных лузеров :yum:

    28.10.2025

  • #мутконанары

    Игра была равна……

    28.10.2025

  • Palacios

    Так и держишь во рту нон-стоп?.. Продолжай не вынимать изо рта, бездарь!

    28.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Палась сосешь? .. причмокивай ..

    28.10.2025

  • Palacios

    Каменский — о победе «Спартака» над цска: «Игра заслуживает аплодисментов» Рискни его оспорить, доминошник.

    28.10.2025

  • Звездоносец

    Играли две равные команды.В самый последний момент нас подвели самые опытные игроки команды: новый и старый капитаны.Что можно требовать с остальных ?Игровая дисциплина на очень низком уровне .Никитин привык плясать от печки,а кирпич для печки очень некачественный .Насчёт нападения ничего не скажу ,ведь ребята все почти нормальные ,а вот защиту нужно строить заново.Мне очень непонятно отсутствие после прекрасного матча Гамзина. В нападении опять перекроили тройки .Кажется ,что от частых перестановок становится всё хуже. Нужны 2 качественных центральных нападающих.Да,кстати,что слышно про Каменева ? Прочитав некоторые комментарии ,очень удивляюсь взрослым людям ,оскорбляющим чужие команды и чужих болельщиков.За это авторитет на форуме не повысится,да и очков в копилке любимой команды не дождётесь.Пора взрослеть ...

    28.10.2025

  • Evgen

    Как зачем, он капитан Нестерова сменил.

    28.10.2025

  • Palacios

    Непонятно, а что кобылы так разнылись на матрасников?! Типичная никитинская подленькая игра - зацепы, захваты, тычки колющие. Год назад вы так не играли. Вас весь 3 период судейки жалели и не выписывали штрафы. Терпение лопнуло!

    28.10.2025

  • Palacios

    А уж что бы не проржал навозный плейшнер, получается конское вонючее ржание! :hugging:

    28.10.2025

  • Palacios

    А ты чего так съежаешь на тему Бандеростана, суржиковая твоя морда?? Переживаешь, что дают вам люлей по всем фронтам? гг Признайся уж, упоротый и продажный в своей сущности! :star_struck:

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а че так обижаешься на "хохлов", селюк? хамство, любовь к свиньям. ну признайся уже, рагулек, в своей сущности :smile_cat:

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    чтоб не говорил паласриос, получается "хрю" :thinking:

    28.10.2025

  • Павел Родионов

    хоккей был норм, матрасы - черти

    28.10.2025

  • Антинато Факуса

    Подфартило свинорылым, удаления полвели

    28.10.2025

  • Palacios

    Сел бандеровец Плейшнер в лужу, раскинулось море от его пукана гг

    28.10.2025

  • rotkiv

    Цска конечно редкостные лузеры, а Карнаухов абсолютно безответственный, с него все началось им и закончилось, от него толку ноль, непонятно зачем его держат в команде

    28.10.2025

  • Palacios

    Бандеровец, говно и помойка тут только ты! Обтекай молча, вы нонче обосрались!

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    говно тут только ты, хохлядь.

    28.10.2025

  • Palacios

    Да он до февраля только вкатываться будет скорее всего. Игрок умный, конечно.

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    сел хохол паласриос в тазик - и пошли пузыри :joy:

    28.10.2025

  • knight templar

    Карнаухов дважды подвел команду. Удалился в конце первого и пропустили. В конце третьего опять удалился вместе с нестеровым и снова пропустили

    28.10.2025

  • Palacios

    Вечноопущенный, мужу своему будешь так указывать. Старая кляча!

    28.10.2025

  • Жорж Вартанов

    будем надяться, с ним Спартак намного сильнее

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    красиво, да?)) коллективный глас ромбиков ао всей красе! кушайте на здоровье!

    28.10.2025

  • Palacios

    Чтобы рубануть клюхой, бежать особо никуда и не нужно )

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    позорище дырявое, ты советы отражению давай, дефективный.

    28.10.2025

  • Palacios

    С ноября его вернут вроде.

    28.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Примитивный хоккей, по умолчанию, не является якобы "хорошим".

    28.10.2025

  • Palacios

    Поплачь ещё, недомерок. Почитай себя, Плейшнер гребаный )

    28.10.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА для реализации и для побед, нужны мастера хоккея, а не средние шайбогонятели. Примитивный хоккей, без намека на контроль шайбы и разумную командную игру. Про отсутствие комбинационного стиля и упоминать не зачем.

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    в перефорс хохлы любят играть, в курсе?

    28.10.2025

  • Жорж Вартанов

    Молодцы, нам бы вратаря хорошего, и Морозова как нибудь вернуть, могли бы замахнуться на очень многое

    28.10.2025

  • diskmen

    ЛАдно.Это моё мнение.В любом случае удаления решили итог этой встречи.

    28.10.2025

  • Palacios

    Сидеть и умиротворять, уговаривать как ты, я не буду. Говно подобное - только говном и выбивать.

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    кубок ваш покажи, крючкохвост. расхохорились хавроньи-победительницы, 2 трофея за 50 лет

    28.10.2025

  • Palacios

    А ты не заходи, старая конская падаль! Синие футболки Красные трусы Вы на этом поле - нкй не нужны! Ты жертва лошадиного проститутства!

    28.10.2025

  • Gordon

    Мда (

    28.10.2025

  • Trol78

    странные у тебя конечно влажные фантазии.

    28.10.2025

  • Gordon

    Типа ты намного лучше :)

    28.10.2025

  • zg

    Регулярка,за исключением концовки и распределения мест в плове и есть один большой товарняк.

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    почитайте паласриоса, коллективный гласс хоккейного ромбика во всей красе

    28.10.2025

  • Gordon

    Да хорош

    28.10.2025

  • Palacios

    лузеры это вы...сраная конюшня ушлепков тарасова и тихонова ещё долго будет вам кармой прилетать. только подобные чмошники могли студентам финал слить и сотворить нелепое Чудо! Убогая совковая аббревиатура!

    28.10.2025

  • Gordon

    Ещё один:))))))))

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    особенно второе, ага.

    28.10.2025

  • diskmen

    Злости у игроков не было.Матч очень сильно напоминал товарняк

    28.10.2025

  • Gordon

    Сударь, в таком тоне и с такими словечками общайтесь с себе подобными ;-)

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    фанатам красномордого и тымченки только о помойке и рассуждать)

    28.10.2025

  • Gordon

    Вот я до сих пор поверить не могу :)

    28.10.2025

  • Tony Lee

    Цска ещё повезло,что не остались втроём после странного решения судьи не удалять за очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой. С не менее странным обоснованием. Спартак с победой!

    28.10.2025

  • Gordon

    Раздался голос из помойки :)

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ты жертва г ненадетого, позорище ромбикоголовое. как не зайдешь - свинарником воняет

    28.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Ну почему не успевает, спартаковца успел же клюшкой охерачить.

    28.10.2025

  • Evgen

    Ну Спартак по большинству на третьем месте в лиге, лучше только Вангард и ЦСКА))

    28.10.2025

  • zg

    Тут у кого как пойдет-покатит!)

    28.10.2025

  • Gordon

    Не уподоблялся бы...

    28.10.2025

  • Gordon

    Прекратите истерику :)

    28.10.2025

  • diskmen

    Возможно.Но даже Амур ЦСКА давил,а тут фигурное катание.

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    хлев имени тымченко вякает что то о халяве. блат коасномордому не поможет, ибо тренерский удел его - быть вечным лузером. только ромбик головы мог финал чухне слить

    28.10.2025

  • Gordon

    Понеслась коза по ипподрому :)))))

    28.10.2025

  • Palacios

    Он старый уже. Не успевает.

    28.10.2025

  • Gordon

    Классная напряжённая игра с красивыми шайбами. Люблю такое. И неужели у нас заработало большинство?! Офигеть. А так с победой нас, сопернику спасибо за отличную игру!

    28.10.2025

  • Palacios

    ЦКГ!

    28.10.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Нестерова за последнее удаление надо ставить в угол на колени на горох на сутки. Так поднасрать команде это уметь надо.

    28.10.2025

  • zg

    Это регулярка,а не плов,повода рвать опу нет в принципе!:man_shrugging:

    28.10.2025

  • Palacios

    Ну да, привыкли халяву ловить в стиле ГВК. Вся ваша конявая паства обнаглела.

    28.10.2025

  • Максим Черный

    твою мазе....факе... только ща из подтрибунки... там какие-то в красной форме в очереди стояли... а потом на колени перед дядьками в колосатой форме падали... и движения у них (в красно-белом) странные были - головой вперед-назад...

    28.10.2025

  • Palacios

    Потеря всех сказывается. Нет четких наигранных звеньев. Пока всё еле-еле скрипят.

    28.10.2025

  • Строитель 1947

    Не увидел... Смотрел весь матч. Ну куда Нестеров и Корнаухов палки совали. Объективно же удаления были.

    28.10.2025

  • diskmen

    Мне так не показалось.Было такое ощущение,что играют не два злейших врагах,а два побратима.Физике обеим командам не хватало.

    28.10.2025

  • Palacios

    У Спартака в виду замены почти полсостава в межсезонье, 1-2 звена постоянно выпадают. Нет сыгранности. Шутка ли, потерять всю первую тройку последних двух сезонов. Плюс эти травмы, бл.. Другой вопрос, почему так слабо проводят сезон Пашин, Миронов, Орлов, Филин?! Ружичка выстреливает лишь эпизодами, такой мощи прошлогодней пока нет. С иной стороны, реализация лишнего выросла в разы. Парадокс. При этом игра в меньшинстве одна из худших. Сначала забивал Коростелев, теперь раззабивался Тодд. Всадник без головы - Кин выдаёт 0+4 и 0+3 два матча кряду. Ничего не понять с потенциалом этой команды.

    28.10.2025

  • Andrey Bukaev

    Хорошая реализация, но матч так себе провели, средний. Травмы Рубцова и Порядина сказываются и Морозова все-таки тяжело заменить. Да и вообще много игроков из Химика. Нет сыгранности. С победой красно-белые, цска спасибо за игру и до следующей встречи!

    28.10.2025

  • Vitalik Klimov

    Да, большинство у команд премиум класса, осталось бы еще 5на5 шайбы забивать почаще:grinning: Вперёд Спартак!!!

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    ну если объективно - у кб сегодня домашнее судейство, но оно и в первой игре было домашним, полосатики аж животики надорвали свистеть. две игры - уже тенденция.

    28.10.2025

  • Строитель 1947

    особенно на Локхарте смешно было.

    28.10.2025

  • zg

    Матч огонь!КБ с победой!Жаль не смог присутствовать на форуме!)

    28.10.2025

  • Авн70

    Карнаухов глупый игрок, постоянно удаления хватает

    28.10.2025

  • Evgen

    Красавцы! Спасибо ребят, дожали, додавили. С победой ребят!!!

    28.10.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Бирин и Беляев, надо запомнить этих полосатых фанатов жамноффа.

    28.10.2025

  • diskmen

    Даудалялись.ЦСКА отдал Спартаку этот матч.Обе команды были дохлыми,но у ЦСКА было побольше силёнок и пошли эти проклятущие удаления.

    28.10.2025

  • Alexey Tarasov

    Вот и расплата за удаления Эх пля-когда научаться нормально играть и не пожарить-Х-З Никиту-на пенсию пора отправлять Сами себе-насрали Олухи

    28.10.2025

  • Vitamin007

    Хороший хоккей! Спасибо обеим командам!

    28.10.2025

  • Строитель 1947

    С победой! Но кроме большинства ещё что-то нужно наверно...

    28.10.2025

  • PetrovVV

    ЦСКА. Играли хорошо, но старая болезнь с ненужными удалениями в конце подвела.

    28.10.2025

  • ToLkUnet

    С победой, большинство наше всё

    28.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это было красиво!

    28.10.2025

  • wishesid

    Нестерова и Карноухова по кругу в раздевалке пустить, без смазочных материалов

    28.10.2025

