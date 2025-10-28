«Спартак» победил ЦСКА в дерби. Ружичка забил за 40 секунд до конца матча

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла на стадионе «Мегаспорт Арена». За красно-белых забили Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев и Адам Ружичка, который забросил победную шайбу за 40,8 секунд до конца игры. В составе армейцев голами отличились Прохор Полтапов и Даниэль Спронг. «Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место на «Западе». ЦСКА (22 очка) находится на восьмой строчке. Следующий матч красно-белые проведут 2 ноября на выезде против «Сочи», а красно-синие 1 ноября сыграют с московским «Динамо». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак ЦСКА

анатолий еремин Могли ноне получили и в каком удалении судьи помогли .растолкуй ,там еще судьи в конце еще Цска втроем дожныбыли оставить.завысоко поднятую.но не помогло лейтенантам вчетвером все равно пропустили.Ну и пересмотри моменты, прежде чем ерунду городить и Карнаухов и Нестеров удаления 200% не удалить судьи просто не могли. 29.10.2025

анатолий еремин Единственно что хорошо вчера было в Спартаке=это большинство(хотя шайба Мальцева чистое везение) и полная самоотдача.Двигались очень медленно полностью проигрывая Цска в скорости. Так по моему победа для нас удача большая по игре не заслужили ее. Ну и тренер Цска отжег.сказав что проиграли из=за "фуфловых",так и сказал удалений. Привык выигрывать с Ярославлем на зацепахи "вилах" ив Цска такое же переносит. Проиграли из=за того что забивают раз по великому празднику 29.10.2025

Як Цидрак Решил значит вчера хоккей посмотреть, включил 3 период до конца 9 минут, броски в створ в периоде Спартак - ЦСКА 0-5, в игре 13-25, ну думаю с преимуществом играют. Остается 5 минут и бац на ровном месте у борта капитан Корнаухов сначала одного зацепил, судья молчит, потом через секунду другого ровно так же, 2 минуты, еле отбились, причем чуть втроем не остались пожалел судья, только вышел капитан, как матерый столп обороны Нестеров фигачит сзади в шею напа и получает еще 2 минуты, гол. Сначала офуевал, потом ржал, теперь в сомнениях смотреть ли эту муфню дальше. Когда-то за такие действия, причем против вроде как принципиального соперника, для болельщиков, если не в чебаркуль условный, но на пару-тройку игр на лавку сажали подумать. Ппц какой-то. 29.10.2025

aug081266 Не знаю,может по телеку это и смотрелось как красивый хоккей но я смотрел его вживую с верхнего яруса и прямо по центру и столько ошибок и ляпов от игроков обеих команд я не видел давно...К упорству и вере в победу нужно ещё и мастерство а оно в матче проблескивало эпизодически... 29.10.2025

Братчанин Достал уже этот дебил Нестеров! Своим удалением заставил команду подряд 4 минуты играть в меньшинстве, что привело к голу за 40 с до конца. Он, вообще, чем-нибудь думает? 28.10.2025

Звездоносец Играли две равные команды.В самый последний момент нас подвели самые опытные игроки команды: новый и старый капитаны.Что можно требовать с остальных ?Игровая дисциплина на очень низком уровне .Никитин привык плясать от печки,а кирпич для печки очень некачественный .Насчёт нападения ничего не скажу ,ведь ребята все почти нормальные ,а вот защиту нужно строить заново.Мне очень непонятно отсутствие после прекрасного матча Гамзина. В нападении опять перекроили тройки .Кажется ,что от частых перестановок становится всё хуже. Нужны 2 качественных центральных нападающих.Да,кстати,что слышно про Каменева ? Прочитав некоторые комментарии ,очень удивляюсь взрослым людям ,оскорбляющим чужие команды и чужих болельщиков.За это авторитет на форуме не повысится,да и очков в копилке любимой команды не дождётесь.Пора взрослеть ... 28.10.2025

rotkiv Цска конечно редкостные лузеры, а Карнаухов абсолютно безответственный, с него все началось им и закончилось, от него толку ноль, непонятно зачем его держат в команде 28.10.2025

knight templar Карнаухов дважды подвел команду. Удалился в конце первого и пропустили. В конце третьего опять удалился вместе с нестеровым и снова пропустили 28.10.2025

Жорж Вартанов Молодцы, нам бы вратаря хорошего, и Морозова как нибудь вернуть, могли бы замахнуться на очень многое 28.10.2025

diskmen ЛАдно.Это моё мнение.В любом случае удаления решили итог этой встречи. 28.10.2025

diskmen Злости у игроков не было.Матч очень сильно напоминал товарняк 28.10.2025

Tony Lee Цска ещё повезло,что не остались втроём после странного решения судьи не удалять за очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой. С не менее странным обоснованием. Спартак с победой! 28.10.2025

Гмитрий Дуберниев Ну почему не успевает, спартаковца успел же клюшкой охерачить. 28.10.2025

Evgen Ну Спартак по большинству на третьем месте в лиге, лучше только Вангард и ЦСКА)) 28.10.2025

diskmen Возможно.Но даже Амур ЦСКА давил,а тут фигурное катание. 28.10.2025

Gordon Классная напряжённая игра с красивыми шайбами. Люблю такое. И неужели у нас заработало большинство?! Офигеть. А так с победой нас, сопернику спасибо за отличную игру! 28.10.2025

Гмитрий Дуберниев Нестерова за последнее удаление надо ставить в угол на колени на горох на сутки. Так поднасрать команде это уметь надо. 28.10.2025

zg Это регулярка,а не плов,повода рвать опу нет в принципе!:man_shrugging: 28.10.2025

Строитель 1947 Не увидел... Смотрел весь матч. Ну куда Нестеров и Корнаухов палки совали. Объективно же удаления были. 28.10.2025

diskmen Мне так не показалось.Было такое ощущение,что играют не два злейших врагах,а два побратима.Физике обеим командам не хватало. 28.10.2025

Palacios У Спартака в виду замены почти полсостава в межсезонье, 1-2 звена постоянно выпадают. Нет сыгранности. Шутка ли, потерять всю первую тройку последних двух сезонов. Плюс эти травмы, бл.. Другой вопрос, почему так слабо проводят сезон Пашин, Миронов, Орлов, Филин?! Ружичка выстреливает лишь эпизодами, такой мощи прошлогодней пока нет. С иной стороны, реализация лишнего выросла в разы. Парадокс. При этом игра в меньшинстве одна из худших. Сначала забивал Коростелев, теперь раззабивался Тодд. Всадник без головы - Кин выдаёт 0+4 и 0+3 два матча кряду. Ничего не понять с потенциалом этой команды. 28.10.2025

Andrey Bukaev Хорошая реализация, но матч так себе провели, средний. Травмы Рубцова и Порядина сказываются и Морозова все-таки тяжело заменить. Да и вообще много игроков из Химика. Нет сыгранности. С победой красно-белые, цска спасибо за игру и до следующей встречи! 28.10.2025

Vitalik Klimov Да, большинство у команд премиум класса, осталось бы еще 5на5 шайбы забивать почаще:grinning: Вперёд Спартак!!! 28.10.2025

Ралпачан Фляйшманъ ну если объективно - у кб сегодня домашнее судейство, но оно и в первой игре было домашним, полосатики аж животики надорвали свистеть. две игры - уже тенденция. 28.10.2025

Авн70 Карнаухов глупый игрок, постоянно удаления хватает 28.10.2025

diskmen Даудалялись.ЦСКА отдал Спартаку этот матч.Обе команды были дохлыми,но у ЦСКА было побольше силёнок и пошли эти проклятущие удаления. 28.10.2025

Alexey Tarasov Вот и расплата за удаления Эх пля-когда научаться нормально играть и не пожарить-Х-З Никиту-на пенсию пора отправлять Сами себе-насрали Олухи 28.10.2025

Строитель 1947 С победой! Но кроме большинства ещё что-то нужно наверно... 28.10.2025

PetrovVV ЦСКА. Играли хорошо, но старая болезнь с ненужными удалениями в конце подвела. 28.10.2025

