«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ

Сегодня, 19:15
«Спартак» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В составе армейцев шайбы забросили Иван Дроздов и Руслан Исхаков. У красно-белых отличились Андрей Миронов, Герман Рубцов и Николай Голдобин, который стал автором победного броска в овертайме.
По итогам встречи команда Алексея Жамнова расположилась на втором месте в таблице Западной конференции с 15 очками. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 13 баллов.
В следующем матче красно-белые примут «Трактор», а ЦСКА встретится в гостях с московским «Динамо». Оба противостояния пройдут 1 октября.
FONBET КХЛ
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Миронов — 2 (Принс, Галимов), 7:50 — 1:0. Дроздов — 1 (Каменев), 39:59 — 1:1. Рубцов — 1 (Бычков, Филин), 46:00 — 2:1. Исхаков — 5 (Карнаухов), 49:44 — 2:2. Голдобин — 2 (Мальцев), 62:28 — 3:2.
Вратари: Николаев — Просветов.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 37 (11+11+12+3) — 32 (13+6+12+1).
Судьи: Морозов, Наумов.
28 сентября. Москва. Мегаспорт. 10140 зрителей.