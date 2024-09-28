Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:15

«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ

Telegram Дзен

«Спартак» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

В составе армейцев шайбы забросили Иван Дроздов и Руслан Исхаков. У красно-белых отличились Андрей Миронов, Герман Рубцов и Николай Голдобин, который стал автором победного броска в овертайме.

По итогам встречи команда Алексея Жамнова расположилась на втором месте в таблице Западной конференции с 15 очками. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче красно-белые примут «Трактор», а ЦСКА встретится в гостях с московским «Динамо». Оба противостояния пройдут 1 октября.

FONBET КХЛ

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Миронов — 2 (Принс, Галимов), 7:50 — 1:0. Дроздов — 1 (Каменев), 39:59 — 1:1. Рубцов — 1 (Бычков, Филин), 46:00 — 2:1. Исхаков — 5 (Карнаухов), 49:44 — 2:2. Голдобин — 2 (Мальцев), 62:28 — 3:2.

Вратари: Николаев — Просветов.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 37 (11+11+12+3) — 32 (13+6+12+1).

Судьи: Морозов, Наумов.

28 сентября. Москва. Мегаспорт. 10140 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Сегодня
Вчера
Неделя