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Сегодня, 18:00

«Спартак» — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Спартак» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 27 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Голдобин (ХК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 27 января. Столичное дерби состоится в «Мегаспорте» в Москва. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ.

Команда Алексея Жамнова в 47 матчах набрала 62 очка и занимает третье место в Западной конференции. Армейцы также имеют 62 очка в 47 играх, но по дополнительным показателям располагаются на четвертой строчке на «Западе».

Матч «Спартак» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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