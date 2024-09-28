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Сегодня, 16:00

«Спартак» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Спартак» и ЦСКА сыграют в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Спартак» и ЦСКА проведут матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 25 сентября. Игру примет ледовая арена «Мегаспорт» в Москве, стартовое вбрасывание — в 17.00.

Транслировать московское дерби «Спартак» — ЦСКА в прямом эфире будет официальный сайт лиги. Все игры сезона КХЛ также показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (доступ к контенту сервиса возможен по подписке).

Следите за ключевыми событиями игры «Спартак» — ЦСКА в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате «Спартак» сыграл 8 матчей и набрал 13 очков, у ЦСКА — 9 игр и 12 очков.

ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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