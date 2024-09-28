«Спартак» и ЦСКА встретятся в игре регулярного чемпионата КХЛ

«Спартак» сыграет с ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 28 сентября. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире столичное дерби покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Трансляция начнется за 15 минут до матча.

Основные события игры «Спартак» — ЦСКА доступны в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд состоялась 5 сентября. В той игре победу со счетом 4:2 одержал «Спартак».

В регулярном чемпионате КХЛ «Спартак» провел 8 матчей и набрал 13 очков. У ЦСКА 12 очков после 9 игр.

В сезоне-2023/24 красно-белые проиграли будущему чемпиону «Металлургу» в четвертьфинале Кубка Гагарина, а армейцы уступили сыгравшему в финале «Локомотиву» в первом раунде плей-офф.