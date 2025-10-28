Видео
28 октября, 11:00

«Спартак» — ЦСКА: трансляция матча КХЛ начнется в 19.30 мск

«Спартак» и ЦСКА сыграют в чемпионате КХЛ 28 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 октября. Матч пройдет на льду арены «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
ЦСКА

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и официальном сайте КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Спартак» провел 19 матчей, набрал 23 очка и занимает шестое место на «Западе». В предыдущей игре сезона красно-белые 26 октября обыграли «Сочи» (5:3).

ЦСКА с 22 очками после 19 игр идет седьмым в конференции. Армейцы 26 октября выиграли у «Амура» на домашнем льду (2:1).

Матч «Спартак» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя