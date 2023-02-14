«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

Московское «Динамо» в гостях обыграло «Спартак» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Рашевский, Владислав Кодола и Якоб Лилья. У спартаковцев по шайбе забросили Илья Талалуев и Фил Вароне.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками, «Спартак» остался на 9-й строчке на «Западе» с 60 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Рашевский — 19 (Кодола), 8:06 — 0:1. Кодола — 6 (бол., Лилья, Уил), 29:05 — 0:2. Талалуев — 9 (бол., Вароне, Принс), 40:37 — 1:2. Лилья — 12 (бол., Менелл, Уил), 56:39 — 1:3. Вароне — 13 (Принс, Хохлачев), 57:18 — 2:3.

Вратари: Красиков (58:06) — К.Л. Волков.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (9+9+10) — 30 (6+15+9).

Судьи: Бирин, Юдаков.

14 февраля. Москва. Мегаспорт. 4026 зрителей.