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Сегодня, 21:57

«Спартак» выиграл у минского «Динамо» по буллитам и одержал пятую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Спартак» обыграл минское «Динамо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время у красно-белых забросил Андрей Локтионов, а у минчан — Ник Меркли.

Автором победного броска в серии буллитов стал форвард спартаковцев Шейн Принс.

«Спартак» одержал пятую победу подряд и идет на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 43 очками в 38 матчах. Минское «Динамо» занимает седьмую строчку с 40 очками в 37 играх.

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«Спартак» (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Меркли — 9 (Лалонд), 12:44 — 0:1. Локтионов — 6 (Сериков), 51:20 — 1:1.

Победный буллит: Принс.

Вратари: Рибар — Колосов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 48 (7+14+25+2) — 31 (12+12+6+1).

Судьи: Наумов, Сергеев.

30 ноября. Москва. Мегаспорт.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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