Шайба Голдобина принесла «Спартаку» победу над минским «Динамо»

Сегодня, 21:38
«Спартак» дома победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У красно-белых голы забивали Даниил Орлов, Егор Филин, Павел Порядин и Николай Голдобин. Последний набрал 55-е очко и повторил рекорд клуба в КХЛ.
У минчан ассистентским дублем отличился Сергей Кузнецов.
«Спартак» набрал 60 очков и по дополнительным показателям обошел «Динамо» (60 очков) в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые одержали четвертую победу подряд.
У «Динамо» прервалась победная серия из трех игр. Минчане с 40 очками — на 8-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы: Стась — 8 (Смирнов, Кузнецов), 12:56 — 0:1. Орлов — 2 (Ручкин, Филин), 16:45 — 1:1. Филин — 6 (Чайковски, Беляев), 23:08 — 2:1. Энас — 12 (бол., Керран, Кузнецов), 44:27 — 2:2. Голдобин — 27 (бол., Вишневский, Мальцев), 46:27 — 3:2. Порядин — 20 (п.в., Галимов, Локтионов), 59:12 — 4:2.
Вратари: Рыбар — Колосов (58:26 — 59:12).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 26 (13+8+5) — 27 (12+5+10).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
22 декабря. Москва. МСА Лужники.