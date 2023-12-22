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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Динамо Минск»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Спартак» сыграет с «Динамо Минск» в регулярном чемпионате КХЛ 22 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Цыплаков (ХК «Спартак»).
Фото ХК «Спартак»
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«Спартак» на своем льду примет минское «Динамо» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 22 декабря, в пятницу. Матч пройдет в МСА «Лужники» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо Минск» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также смотреть регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 можно в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру на телеканале «Беларусь 5».

Матч будет приурочен к дню отечественного хоккея и дню рождения ХК «Спартак». «Народные гуляния» на территории «Лужников» начнутся в 16.00 мск.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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