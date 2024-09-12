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Сегодня, 21:54

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби, Голдобин набрал три очка

Руслан Минаев
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«Спартак» дома обыграл московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У красно-белых 3 (1+2) очка набрал Николай Голдобин, еще по 2 (1+1) очка на счету Павла Порядина и Ивана Морозова. Две результативные передачи на счету Егора Савикова.

У бело-голубых шайбы забросили Седрик Пакетт и Эрик О`Делл, на счету которого также голевая передача.

«Спартак» одержал третью подряд победу в дерби.

Красно-белые набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» потерпело третье поражение в четырех матчах сезона — 2 очка и 10-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Голы: О`Делл — 1 (бол., Гусев, Менелл), 12:58 — 0:1. Голдобин — 1 (бол., Морозов, Порядин), 28:18 — 1:1. Морозов — 2 (Савиков, Голдобин), 36:52 — 2:1. Порядин — 3 (бол., Локтионов, Голдобин), 39:46 — 3:1. Пакетт — 1 (О`Делл, Менелл), 57:06 — 3:2. Ружичка — 2 (п.в., Савиков, Миронов), 59:17 — 4:2.

Вратари: Рибар — Моторыгин.

Штраф: 8 — 29.

Броски: 25 (6+7+12) — 38 (16+9+13).

Судьи: Наумов, Раводин.

12 сентября. Москва. Мегаспорт. 5014 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)

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