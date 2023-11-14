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Сегодня, 21:48

«Спартак» в овертайме победил московское «Динамо»

Руслан Минаев
«Спартак» — «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» дома обыграл московское «Динамо» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Дубль у хозяев оформил Максим Цыплаков. Один из голов форварда пришелся на овертайм и стал победным в матче.

3 (1+2) очка за игру набрал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.

Красно-белые набрали 45 очков и возглавили турнирную таблицу Западной конференции, опередив бело-голубых (45 очков и второе место) по дополнительным показателям.

16 ноября «Спартак» примет «Салават Юлаев». «Динамо» в этот день сыграет на выезде с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Рашевский — 13 (О`Делл), 7:17 — 0:1. Цыплаков — 10 (бол., Бурмистров, Вишневский), 10:10 — 1:1. Миронов — 2 (Джиошвили, Каблуков), 13:31 — 1:2. Филин — 2, 16:29 — 2:2. Кудрявцев — 6 (Ильенко), 23:25 — 2:3. Вишневский — 5 (Порядин), 57:23 — 3:3. Цыплаков — 11 (Вишневский, Локтионов), 60:16 — 4:3.

Вратари: Рибар — Коновалов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (9+5+10+1) — 26 (11+15+0+0).

Судьи: Гофман, Наумов.

14 ноября. Москва. Мегаспорт. 8617 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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