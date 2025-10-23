Видео
23 октября, 17:00

«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Спартак» и «Динамо» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Спартак» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября.
Фото ХК «Спартак»

«Спартак» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 23 октября. Матч пройдет на льду «Мегаспорта» в Москве. Московское дерби начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Динамо М

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Красно-белые набрали 21 очко в 17 матчах и занимают шестое место в Западной конференции. Команда Алексея Кудашова с 19 очками в 16 играх идет на восьмой строчке «Запада».

Матч «Спартак» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
