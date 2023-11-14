Видеотрансляция игры КХЛ «Спартак» — «Динамо» в Кинопоиске начнется в 19.15 мск

«Спартак» встретится на арене «Мегаспорт» с московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 14 ноября. Игра пройдет в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Динамо» можно будет на официальном сайте КХЛ, а также с помощью подписки на онлайн-сервис Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 19.15 мск.

Следить за ключевыми событиями матча «Спартак» — «Динамо» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Красно-белые под руководством Алексея Жамнова набрали 43 очка, занимая второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» Алексея Кудашова располагается на первой строчке «Запада» с 44 баллами.

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