«Динамо» в гостях разгромило «Спартак» в дерби

23 октября, 21:57
Московское «Динамо» в гостях разгромило «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.
У гостей по два очка набрали Максим Джиошвили (0+2), Артем Ильенко (2+0) и Седрик Пакетт (1+1).
«Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:0 дважды в последних четырех очных матчах.
Бело-голубые набрали 21 очко и занимают 7-е место в таблице Западной конференции. Красно-белые с 21 очком — на 6-й строчке.
nekony
Это время не такое уж и длительное, Спартак начал играть только пару сезонов как. Я имею ввиду игру, на которую не тошно смотреть. А провалы бывают у всех. Ещё неизвестно, как играли бы без четвёрки ведущих игроков многие другие команды.
25.10.2025
spartsmen
но ведь это же не неожиданность. постоянно ждёшь провала, когда играет спартак, блин...
24.10.2025
spartsmen
слава богу, что я вчера ходил играть на биллиарде и не видел этого позора. но про 5 голов с 18-ти бросков руководству спартака надо напоминать по несколько раз на день.
24.10.2025
MegaSmalex
В школу. Скурил букварь?
24.10.2025
Вездесущий
ванючие свиньи гарите в аду! вас все ненавидять!
23.10.2025
Tony Lee
С составом большие проблемы.
23.10.2025
Stanislav Telkov
Зато на протяжении длительного времени вижу, что сейчас творится.
23.10.2025
blue-white!
А в футболе так слабо, а, Валера?!
23.10.2025
Andrey Sakharov
Интересно, представители второй древнейшей профессии - журналисты СЭ - напишут о дерби? Ведь в нем не играл ЦСКА или СКА... Будет день - будет пища.
23.10.2025
nekony
Очень быстро вы забыли, как было до него.
23.10.2025
555 555
Заслали к нам казачка в лице Жамнова и рады....
23.10.2025
Saiga-спринтер
Поправка: .. хрюши .. в коньках.
23.10.2025
Saiga-спринтер
Не смотрел. Но одобрямс, что силовдвиженские накрячили московских хок.бомжиков.
23.10.2025
Burzew
бараны
23.10.2025
Stanislav Telkov
Наверное, пора уже Жамнова с его штабом увольнять. Этот кавардак достал.
23.10.2025
Футболист Сапогов
С победой. Никак уже не поднимемся в первую четверку. Конечно есть матчи в запасе, но их еще нужно выигрывать. Подъяпольский молодец!
23.10.2025
Nord Ostovsky
что с пятячком, хрюши?)
23.10.2025
ёzhic8
Спартак химичит, не хочет козыри раскрывать
23.10.2025
mitchelll
Хрюши, дорогие..Ну нельзя же так дарить пятак(( Чтоб насовсем((
23.10.2025
Сергей Макурин
На пятаке никого, все броски открытые. В защите полная опа. Вратарь не выручал. Сегодня не команда а куча бездарей. Позорище.
23.10.2025
Andrey Sakharov
При всем уважении Спартак не Локо или Металлург. Или Авангард. С победой, друзья.
23.10.2025
Vitamin007
Красавцы! Влад- стена. Наконец-то реализация не подкачала. Всех с победой!
23.10.2025
krinf15
Какая "боль", какая "боль"!!! Мы побежДаем 5:0!!! )))))
23.10.2025
baruv
Подьяпольский поймал кураж и не отпускал его до конца матча. В итоге в качестве награды поймал еще и сухарь. Команда ему помогла. С победой!
23.10.2025