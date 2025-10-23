Видео
23 октября, 21:57

«Динамо» в гостях разгромило «Спартак» в дерби

Руслан Минаев
Игроки «Динамо» празднуют заброшенную шайбу.
Фото ХК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» в гостях разгромило «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

У гостей по два очка набрали Максим Джиошвили (0+2), Артем Ильенко (2+0) и Седрик Пакетт (1+1).

«Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:0 дважды в последних четырех очных матчах.

Бело-голубые набрали 21 очко и занимают 7-е место в таблице Западной конференции. Красно-белые с 21 очком — на 6-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Динамо М

28

  • nekony

    Это время не такое уж и длительное, Спартак начал играть только пару сезонов как. Я имею ввиду игру, на которую не тошно смотреть. А провалы бывают у всех. Ещё неизвестно, как играли бы без четвёрки ведущих игроков многие другие команды.

    25.10.2025

  • spartsmen

    но ведь это же не неожиданность. постоянно ждёшь провала, когда играет спартак, блин...

    24.10.2025

  • spartsmen

    слава богу, что я вчера ходил играть на биллиарде и не видел этого позора. но про 5 голов с 18-ти бросков руководству спартака надо напоминать по несколько раз на день.

    24.10.2025

  • MegaSmalex

    В школу. Скурил букварь?

    24.10.2025

  • Вездесущий

    ванючие свиньи гарите в аду! вас все ненавидять!

    23.10.2025

  • Tony Lee

    С составом большие проблемы.

    23.10.2025

  • Stanislav Telkov

    Зато на протяжении длительного времени вижу, что сейчас творится.

    23.10.2025

  • blue-white!

    А в футболе так слабо, а, Валера?!

    23.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Интересно, представители второй древнейшей профессии - журналисты СЭ - напишут о дерби? Ведь в нем не играл ЦСКА или СКА... Будет день - будет пища.

    23.10.2025

  • nekony

    Очень быстро вы забыли, как было до него.

    23.10.2025

  • 555 555

    Заслали к нам казачка в лице Жамнова и рады....

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Поправка: .. хрюши .. в коньках.

    23.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Не смотрел. Но одобрямс, что силовдвиженские накрячили московских хок.бомжиков.

    23.10.2025

  • Burzew

    бараны

    23.10.2025

  • Stanislav Telkov

    Наверное, пора уже Жамнова с его штабом увольнять. Этот кавардак достал.

    23.10.2025

  • Футболист Сапогов

    С победой. Никак уже не поднимемся в первую четверку. Конечно есть матчи в запасе, но их еще нужно выигрывать. Подъяпольский молодец!

    23.10.2025

  • Nord Ostovsky

    что с пятячком, хрюши?)

    23.10.2025

  • ёzhic8

    Спартак химичит, не хочет козыри раскрывать

    23.10.2025

  • mitchelll

    Хрюши, дорогие..Ну нельзя же так дарить пятак(( Чтоб насовсем((

    23.10.2025

  • Сергей Макурин

    На пятаке никого, все броски открытые. В защите полная опа. Вратарь не выручал. Сегодня не команда а куча бездарей. Позорище.

    23.10.2025

  • Andrey Sakharov

    При всем уважении Спартак не Локо или Металлург. Или Авангард. С победой, друзья.

    23.10.2025

  • Vitamin007

    Красавцы! Влад- стена. Наконец-то реализация не подкачала. Всех с победой!

    23.10.2025

  • krinf15

    Какая "боль", какая "боль"!!! Мы побежДаем 5:0!!! )))))

    23.10.2025

  • baruv

    Подьяпольский поймал кураж и не отпускал его до конца матча. В итоге в качестве награды поймал еще и сухарь. Команда ему помогла. С победой!

    23.10.2025

