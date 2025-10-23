«Динамо» в гостях разгромило «Спартак» в дерби

Московское «Динамо» в гостях разгромило «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0. У гостей по два очка набрали Максим Джиошвили (0+2), Артем Ильенко (2+0) и Седрик Пакетт (1+1). «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 5:0 дважды в последних четырех очных матчах. Бело-голубые набрали 21 очко и занимают 7-е место в таблице Западной конференции. Красно-белые с 21 очком — на 6-й строчке. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

23 октября, 19:30. Мегаспорт (Москва) Спартак Динамо М

nekony Это время не такое уж и длительное, Спартак начал играть только пару сезонов как. Я имею ввиду игру, на которую не тошно смотреть. А провалы бывают у всех. Ещё неизвестно, как играли бы без четвёрки ведущих игроков многие другие команды. 25.10.2025

spartsmen но ведь это же не неожиданность. постоянно ждёшь провала, когда играет спартак, блин... 24.10.2025

spartsmen слава богу, что я вчера ходил играть на биллиарде и не видел этого позора. но про 5 голов с 18-ти бросков руководству спартака надо напоминать по несколько раз на день. 24.10.2025

MegaSmalex В школу. Скурил букварь? 24.10.2025

Tony Lee С составом большие проблемы. 23.10.2025

Stanislav Telkov Зато на протяжении длительного времени вижу, что сейчас творится. 23.10.2025

blue-white! А в футболе так слабо, а, Валера?! 23.10.2025

Andrey Sakharov Интересно, представители второй древнейшей профессии - журналисты СЭ - напишут о дерби? Ведь в нем не играл ЦСКА или СКА... Будет день - будет пища. 23.10.2025

nekony Очень быстро вы забыли, как было до него. 23.10.2025

555 555 Заслали к нам казачка в лице Жамнова и рады.... 23.10.2025

Saiga-спринтер Поправка: .. хрюши .. в коньках. 23.10.2025

Saiga-спринтер Не смотрел. Но одобрямс, что силовдвиженские накрячили московских хок.бомжиков. 23.10.2025

Burzew бараны 23.10.2025

Stanislav Telkov Наверное, пора уже Жамнова с его штабом увольнять. Этот кавардак достал. 23.10.2025

Футболист Сапогов С победой. Никак уже не поднимемся в первую четверку. Конечно есть матчи в запасе, но их еще нужно выигрывать. Подъяпольский молодец! 23.10.2025

Nord Ostovsky что с пятячком, хрюши?) 23.10.2025

ёzhic8 Спартак химичит, не хочет козыри раскрывать 23.10.2025

mitchelll Хрюши, дорогие..Ну нельзя же так дарить пятак(( Чтоб насовсем(( 23.10.2025

Сергей Макурин На пятаке никого, все броски открытые. В защите полная опа. Вратарь не выручал. Сегодня не команда а куча бездарей. Позорище. 23.10.2025

Andrey Sakharov При всем уважении Спартак не Локо или Металлург. Или Авангард. С победой, друзья. 23.10.2025

Vitamin007 Красавцы! Влад- стена. Наконец-то реализация не подкачала. Всех с победой! 23.10.2025

krinf15 Какая "боль", какая "боль"!!! Мы побежДаем 5:0!!! ))))) 23.10.2025