«Спартак» в домашнем матче сыграет с московским «Динамо» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 в четверг, 12 сентября. Встреча состоится в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию дерби бесплатно покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. По платной подписке все матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск», а «Okko Спорт» — встречи из прямого эфира «Матч ТВ».

Красно-белые провели в регулярном чемпионате КХЛ три матча, после которых занимают второе место в Западной конференции с пятью очками. Динамовцы набрали два очка в трех матчах и располагаются на 10-й строчке.

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