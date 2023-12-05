«Спартак» примет московское «Динамо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 5 декабря. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ в разделе видео. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Красно-белые набрали 52 очка и занимают 2-е место в Западной конференции. Бело-голубые с 53 баллами возглавляют «Запад».

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