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Сегодня, 08:30

«Спартак» — «Динамо»: трансляция матча КХЛ начнется в 19.30

«Спартак» примет «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ансель Галимов, ХК «Спартак».
Фото ХК «Спартак»
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Матч «Спартака» и «Динамо» в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2024/2025 пройдет в четверг, 12 сентября. Игра состоится на льду арены «Мегаспорт». Начало — в 19.30 по московскому времени. Трансляция игры начнется на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ в 19.30 мск.

Также по платной подписке все матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск», а «Okko Спорт» — встречи из прямого эфира «Матч ТВ». Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Всего «Спартак» и «Динамо» между собой сыграли 82 матча. Разница шайб — 253-207 в пользу динамовцев. В последних десяти встречах семь побед одержали спартаковцы, три победы за бело-голубыми.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)

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